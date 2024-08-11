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Hakan Fidan'ın Yoğun Diplomasisi: Asya'dan Afrika'ya Temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son iki ay boyunca yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirerek uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin etkisini artırmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:19
Hakan Fidan'ın Yoğun Diplomasisi: Asya'dan Afrika'ya Temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son iki ay içerisinde pek çok ülkede ve farklı platformlarda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Ortaya koyduğu çok paydaşlı ve çok disiplinli dış politika anlayışı ile Türkiye, global siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere yönelik aktif bir rol üstleniyor.

Diplomatik Temasların Detayları

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, küresel güç rekabetinin sıklıkla sahneye çıktığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılarak bölgedeki barış ve istikrarın korunması konusuna vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü güçlü bir şekilde ifade etti.

Uluslararası Gündem ve Barış Çabaları

Türkiye, Ukrayna krizinin başından itibaren, ülkenin egemenliğine destek vererek çatışmaların sona ermesi ve barışçıl çözümlerin sağlanması için aktif bir arabuluculuk rolü üstlendi. Hakan Fidan, Ukrayna'da Barış Zirvesi gibi önemli platformlarda Türkiye'nin görüşlerini ifade etti.

Çok Taraflı İşbirlikleri

Ayrıca, Fidan, G7 ve NATO zirvelerine katılarak Türkiye'nin uluslararası güvenlik konularındaki taahhütlerini bir kez daha öne çıkardığının altını çizdi. Bu tür zirvelerde, savunma sanayi ve terörle mücadele konuları üzerinde duruldu.

Orta Doğu ve Afrika Üzerine Temaslar

Fidan, İran ve Mısır'ı ziyaret ederek bölgedeki insani yardımların önemini vurguladı ve Gazze konusundaki gelişmeleri takip etti. Ayrıca, Afrika'da pek çok dışişleri bakanı ile görüşmeler gerçekleştirerek "Ankara Süreci"'ni başlatma imkanı sağladı.

Kıbrıs Yolculuğu

Fidan, KKTC ziyaretinde, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına destek vermekten geri durmayacaklarını belirtti.

Tüm bu diplomasi zirveleri ve ikili görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini artırmayı ve barışçıl çözümleri desteklemeyi hedefliyor.

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