Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Konusunda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Doughty ile Kıbrıs konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:15
Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Konusunda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’nin Cenevre kentinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan’ın Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjındaki temasları hakkında bilgi verildi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi açısından anlam taşıyor.

Fidan’ın, Doughty ile gerçekleştirdiği bu görüşmede, özellikle Kıbrıs konusu üzerinde durulduğu ifade edildi. Bu görüşmelerin, uluslararası işbirlikleri ve bölgesel istikrar açısından olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

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