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Hakan Fidan: 'İsrail Suriye'nin Egemenliğini Tehdit Ediyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki bütçe sunumunda İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 00:02
Hakan Fidan: 'İsrail Suriye'nin Egemenliğini Tehdit Ediyor'

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sunumunda Suriye'deki gelişmelere dikkat çekerek, bölgedeki sorunların çözümü için Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

İsrail'in İşgalci Zihniyeti

Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin her zaman Suriye halkına destek verdiğini ve gelecekte de bu desteğin süreceğini belirtti.

Suriyeli Muhaliflerin Birliği ve Türkiye'nin Destekleri

Suriyeli muhaliflerin birlik içinde olması ve kapsayıcı bir hükümet tesis etmesinin önemine değinen Fidan, "Artık ülkeyi birleştirme ve yeniden inşa etme zamanıdır. Savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler kendi topraklarına dönebilir," dedi. Türkiye'nin Suriye'nin ulusal birliği, istikrarı ve refahına verdiği önemi yineledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Üzerine Açıklamalar

Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma çabalarını da değerlendirdi. "GFY'nın silahlandırılması, adada yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilir. Milli davamız Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz," dedi. Ayrıca, Yunanistan ile pozitif gündem çerçevesinde çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Fidan'ın açıklamaları, bölgedeki dinamiklerin değiştiği bir dönemde, Türkiye'nin Suriye ve Kıbrıs politikalarının net bir şekilde ortaya konulduğu bir tablo çizerken, uluslararası ilişkilerdeki karmaşıklıkları da gözler önüne serdi.

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