Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

IAI konferansında Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI) tarafından düzenlenen konferansta güncel uluslararası gelişmeleri değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Konferans IAI Direktörü Nathalie Tocci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Fidan, Türkiye ile İtalya’nın yalnızca Akdeniz’de komşu değil, aynı zamanda NATO müttefiki ve G20 ortağı olduklarını belirterek iki ülkenin Akdeniz ve Afrika’da istikrara katkı sağladığını ifade etti. "Türkiye'nin İtalya ile ortaklığı, Akdeniz ve Kuzey Afrika'da bir kartalın kanatları gibi yayılıyor. Bu bir çıkar ittifakı değil. Ortak tarih, coğrafya ve gelecekten doğan stratejik bir oluşum." dedi.

Fidan, İtalya'nın Türkiye'nin önde gelen ekonomik ve ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak savunma, sanayi, ticaret, yatırım, enerji güvenliği, iklim değişikliği, bilim-teknoloji ve bağlantı yolları gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi için büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olduğunu ve İtalya'nın da eşsiz uzmanlık sunduğunu belirten Fidan, ortak tatbikatlar ve istihbarat paylaşımıyla terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirildiğini kaydetti.

Gazze, BM gündemi ve İtalya'nın rolü

BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftasında Gazze’nin önemli bir gündem maddesi olacağını belirten Fidan, Gazze’nin uluslararası toplum için bir doğruluk sınavı olduğunu söyledi. Fidan, "Gazze’deki gerçekleri kabul etmek ve İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmek, adil bir dünya için atılacak ilk adımdır. Lafı dolandırmaya gerek yok: İsrail, Gazze’de soykırım işlemektedir. Bu bağlamda, İtalya’nın sesli desteği her zamankinden daha kritik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna, Suriye ve bölgesel güvenlik

Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermesinin tek gerçekçi yolunun diplomasi olduğunu vurgulayan Fidan, İstanbul görüşmelerinin bu yaklaşımı desteklediğini söyledi. Donetsk'in bugün için en önemli sorun alanı olduğunu belirterek taraflara kabul edilebilir çözümler sunmanın ABD ve diğer aktörlerin yaratıcı çabalarını gerektirdiğini ifade etti.

Suriye'nin istikrarının Avrupa güvenliği için hayati önem taşıdığını belirten Fidan, Suriye hükümetine ülkesini yeniden inşa etmesi için destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze gelişmelerinin durdurulmasının yanı sıra, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine de baskı uygulanması gerektiğini söyledi ve "İsrail, bölünmüş, parçalanmış, zayıf komşular görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

YPG ile ilgili olarak Fidan, 10 Mart'ta varılan anlaşmaya atıfta bulunarak tarafların buna sadık kalmasının yararlı olacağını belirtti. Aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve bölgedeki PKK bağlantılarına dikkat çekti; gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Afrika, AB üyeliği ve bölgesel işbirliği

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Georgia Meloninin ortak vizyonu doğrultusunda Afrika'ya yönelik kapasitelerin genişletilebileceğini, Türkiye ile İtalya'nın Afrika'nın refahına katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki İtalya'nın tutarlı desteğine değinen Fidan, AB'nin dış politika alanında ortak hareket etmede zorlandığını, stratejik ufku yeniden tanımlayacak vizyona ihtiyaç olduğunu ve bunun yenilenmesine öncülük edebilecek ülkenin İtalya olduğunu kaydetti.

Karabağ, normalleşme ve Ukrayna süreçleri

Karabağ sürecinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yürütülen süreci değerlendiren Fidan, Washington'da atılan adımların tarihi nitelikte olduğunu, nihai imzaların gelecek yılın ilk yarısında beklendiğini aktardı. "Ermenistan ile Azerbaycan anlaşmasına son imzalanır konulur konulmaz, biz de Ermenistan’la normalleşmeyi hızlı şekilde yapacağız." dedi.

Ukrayna konusunda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına değinen Fidan, her iki tarafın insani yardımlar, esir takası ve kaybolan çocuklar gibi konularda irade gösterdiğini; gerçek bir ateşkes için Donetsk meselelerinin çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin tutumundaki değişimin Avrupa ülkelerini liderlik sorunu ile baş başa bıraktığını ifade etti.

Körfez ve bölgesel güvenlik algısı

Fidan, Körfez bölgesinde güvenlik hedeflerinin yeniden tanımlanabileceğini, İsrail'in politikalarının ABD genel hedeflerinden muaf tutulmasının bölge devletlerinde korkuya yol açtığını söyledi. Bölgesel güvenlik yeniden tanımlanırken yeni tartışmaların başlamasının şaşırtıcı olmayacağını değerlendirdi.

Konuşmasını, diplomasiyle barışın mümkün olduğu vurgusuyla sürdüren Fidan, tarafların daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin bu tartışmalara yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.