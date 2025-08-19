Hakan Fidan, Lammy ve Wadephul ile Telefon Görüştü: Alaska-Washington Toplantıları ve Gazze Görüşüldü

Hakan Fidan İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Telefon Görüştü

Alaska ve Washington toplantılarının sonuçları ile Gazze gündemdeydi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi.

Ayrıca görüşmelerde Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.