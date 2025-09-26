Hakan Fidan: Netanyahu Rejimi 'Büyük İsrail' Hayaliyle Haydut Aktör Haline Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve Batı Şeria'yı ilhak etme çabalarının bölge için ağır risk oluşturduğunu vurguladı.

Toplantının çerçevesi ve Fidan'ın rolü

Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantının açılışında iki acil riskin altını çizdi.

Açıklamalar ve uluslararası çağrı

Fidan, "Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi, İsrail'in tüm bölgemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden hesaplı yayılmacılık ve istikrarsızlaştırma stratejisi." ifadelerini kullandı. Konuşmasında ayrıca "İsrail, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejimi altında 'Büyük İsrail' hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir." dedi.

Bakan Fidan, İİT üyesi ülkelerin ortak bir tutum benimsemesinin önemine işaret ederek, İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarının durdurulması için ortak çabanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Hukuki mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin "cezasızlığı sona erdiren araçlar" haline getirilmesi çağrısında bulundu ve Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliği yönünde elde edilen ivmenin önemine dikkat çekti.

Suriye ve bölgesel istikrar

Fidan, "Suriye'nin istikrarı, geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail'in Suriye'deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Suriyelilerin yeniden inşa sürecinde İİT üyelerinin desteğine ihtiyaç duyacağını belirtti.

Bakan, ayrıca "İslam düşmanlığı artıyor. Müslüman toplulukları hedef alan ırkçı eylemler devam ediyor. Bu konularda ortak bir tepki göstermeliyiz." çağrısında bulundu.

Kıbrıs ve Batı Trakya konuları

Fidan, dış politikanın öncelikleri arasında Kıbrıs meselesi ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının durumunun bulunduğunu belirterek, İİT üye devletlerine Müslüman Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını destekleme ve doğrudan temas kurma çağrısı yaptı.

Bakan, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık ve Oniki Ada'daki Müslüman Türk nüfusunun en temel hak ve özgürlüklerini engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.