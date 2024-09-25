Hakan Fidan New York'ta Diplomatik Görüşmeler Yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmelere katılacak.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Görüşmede; Gazze Temas Grubu, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüme ulaşmadan bölgede barış ve güvenliğin tesisinin mümkün olamayacağı mesajını verecek.

Uluslararası Hukukun Önemi

Toplantıda, BM'nin uluslararası hukukun korunmasına devam etmesi, Filistinlilerin devredilemez hakları ve iki devletli çözüme taraf olması gerektiği ifade edilecek.

15 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanı tarafından ele alınan karar da hatırlatılarak, BM Genel Kurulu'nun 18 Eylül'de kabul ettiği karar ile, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu bir kere daha teyit edilecektir.

Filistin’in Tanınması İçin Girişimler

Temas Grubu'nun, Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yapılan diplomatik çabalarının devam edeceği belirtilirken, İspanya, Norveç, Slovenya ve İrlanda gibi ülkelerin Filistin'i tanıma kararını aldığı aktarılacaktır.

Filistin Devleti'nin BM üyesi olmasının teşvik edildiği ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun bu irade içinde olduğu vurgulanacaktır.

UNRWA'nın Desteklenmesi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze dahil, Filistinlilerin en önemli destekçisi olarak kabul edilmekte ve Temas Grubu tarafından her platformda desteklenmeye devam edilecektir.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakan Fidan ayrıca, BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katılacak. Bu toplantıda, uluslararası finansal mimari ve ticaret sistemine yönelik reformlar ele alınacaktır.

TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin gayriresmi toplantısına katılması bekleniyor. Toplantı Kazakistan Başbakan Yardımcısı Murat Nurtleu tarafından yürütülecek ve TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacaktır.

Fidan, toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci üye olmasına dikkat çekerek, Doğu Akdeniz bölgesinde TDT'ye stratejik olarak önemli katkılar sunduğunu ifade edecek.

Toplantıya, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra TDT Genel Sekreteri de katılacaktır.