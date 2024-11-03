Hakan Fidan: Türkiye, Afrika'nın Uluslararası Sistemdeki Rolünü Destekliyor

Hakan Fidan'ın Cibuti'deki Konuşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Fidan, "Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konumu elde etmesini güçlü bir şekilde destekliyor," dedi.

Afrika'nın Ekonomik ve İnsanî Gücü

Fidan, Afrika'nın genç ve dinamik nüfusunun yanı sıra sahip olduğu kaynaklar ve büyüyen pazarıyla 21. yüzyılda daha büyük bir rol oynamaya hazır olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kıtanın terörizm, toplumsal eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi birçok sınama ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Destekleyici Rolü

Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika ile 2000'lerin başından beri yakın işbirliği kurduğunu ifade etti. Afrika Birliği ile 2008 yılından beri stratejik ortaklık ilişkisi sürdürdüklerini belirten Fidan, iki taraflı ve çok taraflı ilişkileri güçlendirdiklerini aktardı.

Sudan'daki Çatışmalar ve Çözüm Arayışı

Fidan, Sudan’da iki yıla yaklaşan çatışmaların ülke için yıkıcı etkiler yarattığını kaydederek, uluslararası toplumun dikkatini bu konuya çekmek gerektiğini vurguladı. "Hemen bir ateşkes ve kalıcı çözüm elde etmek için birlikte hareket etmeliyiz," dedi.

Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Türkiye, Afrika ile ticaret hacmini her yıl artırmakta ve bu yıl sonunda hacmin 35 milyar doları aşacağını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının 7 milyar doları geçtiği belirtildi.

Uluslararası Sistem ve Filistin

Fidan, Türkiye'nin Afrika'nın Filistin davasını destekleme rolüne vurgu yaptı. "Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşılıyoruz," diyerek, Afrika’nın uluslararası sistemdeki yerinin yükseltilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi Reformu

Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunun önemine değinerek, Afrika'nın bu platformda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bugünkü konferans, Türkiye-Afrika ortaklığını gözden geçirmek için değerli bir fırsat," dedi.