Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Üçlü Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nın ikincisine katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu kritik toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak. Azerbaycan heyetinde Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev; Özbekistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov yer alacak.

Toplantının Gündemi ve Önemli Başlıklar

Toplantının gündemini dış politika meseleleri, bölgesel işbirliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması oluşturacak. Ayrıca, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve ulaştırma ile iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Toplantının ardından Ankara Bildirisi imzalanması ve bir Eylem Planı oluşturulması bekleniyor.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, belirsizliklerin ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türk Dünyası içerisindeki dayanışmanın önemine vurgu yapacak. Tüm bu çabaların, hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan gibi mekanizmalarla derinleştirilmesi gerektiği ifade edilecek.

Fidan'ın, son beş yılda yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların, Orta Koridor için sunduğu fırsatları da dikkate alarak bu projelerin hayata geçirilmesinin önemine değineceği öngörülüyor.

Bölgesel Koordinasyonun Önemi

Toplantıda Fidan'ın, Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi önemli konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemini de vurgulaması bekleniyor.

Bu formatta gerçekleştirilen ilk toplantı 2 Ağustos 2022'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te yapılmıştı. Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Asya ile Avrupa arasındaki tarihi İpek Yolu güzergahındaki ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantılarını güçlendirecek projeleri ele almak üzere bu üçlü platformu kurdu.

Toplantıda gümrük uygulamaları, elektronik hizmetlerin kullanımı ve ticaretteki engellerin kaldırılması konuları da ele alınarak, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı'nın Türk Dünyası ülkeleriyle geliştirilen yakın dayanışma ve işbirliğinin somut bir göstergesi olduğu vurgulanacak.