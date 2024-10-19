Hakan Fidan ve Abbas Erakçi: Teröre Karşı Ortak Mücadele Mesajı

Hakan Fidan ve Abbas Erakçi Ortak Açıklamada Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli hususlara değindi.

Terörizmle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Fidan, Türkiye ve İran'ın PKK ve PJAK gibi terör örgütlerinin ortak düşmanları olduğunu belirterek, "Bu ortak tutumu, ortak bir mücadeleye dönüştürmek zorundayız. Komşuluk ve kardeşlik hukuku gereği teröre karşı beraber savaşmalıyız" dedi.

İkili İlişkilerde Yeni Hedefler

Bakan Fidan, Erakçi'nin Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve halkların refahının yükseltilmesine yönelik siyasi irade göstereceklerini belirtti.

Fidan, "Gerekli altyapı yatırımları yaparak sınır illerini bir ticaret havzasına dönüştürmek istiyoruz" diye ekledi.

Bölgesel İşbirliği Üzerine Verimli Görüşmeler

Fidan, İran'ın yeni hükümetinin ikili işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamanın temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Gazze'deki İnsani Kriz

Toplantıda Gazze'deki duruma da değinildi. Fidan, "Savaş nedeniyle iki milyon insan gıdasız, susuz ve ilaçsız hayatta kalma mücadelesi veriyor" diyerek insani yardımların önemine dikkat çekti.

Fidan, günde yalnızca 30 yardım tırının Gazze'ye girebildiğini ve bu durumun insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgeyi Tehdit Ediyor

Fidan, İsrail'in saldırgan tutumunun İran'ı meşru müdafaaya yönlendirdiğini belirterek, "Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, iki ülkenin bu tür zorlukları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini ve bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik adımlar atacaklarını kaydetti.