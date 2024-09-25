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Hakan Fidan ve Abdullah Buhabib New York'ta Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile New York'ta bir araya geldi, bölgedeki durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:06
Hakan Fidan ve Abdullah Buhabib New York'ta Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Buhabib, görüşme sırasında Hakan Fidan'a Lübnan’daki mevcut durumla ilgili kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca, Türkiye’nin Lübnan’a bu sabah gönderdiği ilaç yardımı için de teşekkürlerini iletti.

İsrail'in Saldırıları ve Türkiye'nin Duruşu

Bakan Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Fidan, bu saldırıların bölgeyi bir kaosa sürükleme amacı taşıdığını belirtti. Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu vurgulayan Fidan, uluslararası toplumun bu tür durumlarda birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

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