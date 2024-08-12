Hakan Fidan ve Ahmed Muallim Fiqi'nin Ankara Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Yetkilisi Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Ankara'da gerçekleştirildi ve Bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiği Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümü için yürütülen Ankara Süreci çerçevesinde, iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu. Bu süreç, bölgedeki istikrar için kritik bir öneme sahip.

Bakan Fidan, bu görüşmenin yanı sıra Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.