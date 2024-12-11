Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı Mevkidaşı Bayramov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini ve Suriye'deki güncel durumu ele aldı.

Görüşmenin İçeriği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan ve Bayramov, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgedeki durum, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ve diğer bölgesel ile uluslararası güvenlik konularını masaya yatırdılar.

Büyükelçi Sinirlioğlu'na Teşekkür

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı ve tebriklerini sundu.

Suriye'nin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

Bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde müzakere ederken Bayramov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı. Kriz durumu hakkında ise, Suriye halkının istekleri doğrultusunda en kısa zamanda bir çözüm bulunması yönündeki umutlarını dile getirdi.