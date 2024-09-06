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Hakan Fidan ve Donika Gervalla-Schwarz'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır-Türkiye ilişkileri ve Filistin meselesine dair önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:49
Hakan Fidan ve Donika Gervalla-Schwarz'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'daki mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Fidan, "Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip." ifadesini kullandı.

Filistin Sorununa Dikkat Çekildi

Bakan, Filistin meselesinin önemine vurgu yaparak, "Mısır bir ön cephe ülkesidir. Gazze'ye insani yardım konusunda çok büyük bir rol üstlenmektedir." dedi. Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu günlerde Mısır'ın Gazze'ye yardımları ulaştırma konusundaki katkılarını belirtti.

Afrika ile İşbirliği Mücadelesi

Fidan, Mısır ile Afrika üzerindeki istikrar konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Libya, Somali ve Sudan'daki çatışmaların durdurulması için gerekli işbirliklerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bakan, "Mısır'a destek ve yardım etmemiz gerekiyor," diyerek Türkiye'nin Filistin meselesinde Mısır ile el birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek için Umut Verici İfadeler

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun bu ilişkilerin daha sistematik bir hale gelmesine yol açacağını ve bu durumun bölge için örnek teşkil edeceğini düşündüğünü belirtti.

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