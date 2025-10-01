Hakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor: Gazze, Suriye ve ikili işbirliği gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne ziyarette bulunacak.

Ziyaretin gündemi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'deki görüşmelerinde Türkiye'nin BAE ile çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirme arzusunu dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunulacak.

Görüşmeler kapsamında Bakan Fidan'ın, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanması amacıyla Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması planlanıyor.

Geçmiş temaslar ve ikili ilişkiler

Bakan Fidan, 5 Mayıs'taki BAE ziyareti sırasında Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

İki ülke ilişkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'teki BAE ziyaretinde kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) ile stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti. YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın başkanlığında yapılmıştı.

Ticaret hacmi

Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.