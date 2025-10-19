Hakan Fidan: Yunanistan’ın Meşruiyeti Türkiye Sorunlarını Çözmeye Yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV canlı yayınında Erdoğan liderliğini, Yunanistan-Türkiye ilişkilerini, Rusya-Ukrayna sürecini ve bölgesel arabuluculuğu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 01:26
Hakan Fidan: Yunanistan'ın Meşruiyeti Türkiye Sorunlarını Çözmeye Yetmez

Hakan Fidan canlı yayında gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV canlı yayınında Türkiye'nin dış politikası ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin bölgedeki olumlu süreçlerde belirleyici olduğunu vurguladı.

Erdoğan liderliği ve Türkiye'nin diplomasisi

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 23 yıldaki kesintisiz halk meşruiyetine dayanarak yürüttüğü liderliğin, Gazze ve Suriye dahil bölgedeki süreçlerin ilerlemesinde hayati rol oynadığını belirtti. "Halk meşruiyetine dayalı, arka arkaya seçim kazanarak son 23 yıldır kesintisiz..." sözleriyle bu başarı hikâyesinin önemine dikkat çekti.

Bakan, Türk milletinin gösterdiği feraset, sabır ve mücadelenin altını çizerek, Türkiye'nin bölgesel meselelerde arabuluculuk rolünün halklar nezdinde karşılık bulduğunu ifade etti. Fidan, güçlü liderliğin bölgede istikrar oluşturmak için gerekli olduğunu belirtti ve "Türkiye için artık bir marka oldu. Tayyip Erdoğan markası, liderlik markası." dedi.

Rusya-Ukrayna süreci: Barış ve hazırlık

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığına değinen Fidan, üç tur görüşmelerde esir değişimi, yaralıların nakli ve kayıpların bulunması gibi somut adımlar atıldığını söyledi. "Taraflar savaşın içinde olduğu kadar barışın içinde de olmalı" ifadesiyle çatışma sona erse de barış hazırlıklarının önemine işaret etti.

Fidan, müzakerelerde tarafların pozisyonlarını ve limitlerini birbirine anlattığını, ancak niyetten emin olunmadan en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olunmasının savaş gerçeği olduğunu vurguladı.

Yunanistan-Türkiye ilişkileri

Yunanistan ile ilişkiler hakkında değerlendirmede bulunan Fidan, "Yunanistan'da hiçbir siyasal meşruiyet Türkiye'yle olan sorunları bitirecek kadar güçlü değildir." ifadelerini kullandı. Fidan, Yunan siyasetinin zaman zaman anti-Türk söylemler üzerinden şekillendiğini, iç politikada sorun yaşandığında Türkiye kartının kullanıldığını söyledi.

Bakan, Türkiye'nin barış diliyle yaklaşıldığında karşılığını barış diliyle verdiğini belirterek, karşılıklı tehdit dilinin gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu. Ayrıca AB içinde güvenlik politikalarının bazı ülke çıkarlarıyla şekillendiğini ve bunun da dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs, İsrail faaliyetleri ve silahlanma

Fidan, İsrail'in GKRY'deki faaliyetlerinin Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirtti. Gazze savaşı sonrası Kıbrıs'ın lojistik rolleri ve bazı hava desteklerinin sonuçlarına dair uluslararası ortamda uyarılarda bulunduklarını aktardı. GKRY'nin İsrail'den silah almasının riskler taşıdığını söyledi ve bu tür gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Diplomasi, gençlik ve stratejik vizyon

Bakan, diplomatların etkin çalışmasının askerî ve istihbarî yükü hafiflettiğini, dış politikanın koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığının rolünün kritik olduğunu vurguladı. Gençlerle ilişkilerde strateji kültürünün yerleşmesinin önemine değindi ve diplomaside samimiyet ile bilgiye dayalı yaklaşımın altını çizdi.

Fidan, Türkiye'nin bölgedeki sorumluluklarının ağır olduğunu, bu sorumluluğun barış, insan hakları ve ekonomik katkı sağlayacak bir bölgesel istikrara hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Son olarak, insanlığın teknolojik ilerlemelerle birlikte erdem ve ahlaki gelişimi de yakalayabilse daha iyi bir dünya olacağını belirtti: "Keşke teknolojik ilerlemelere paralel erdemi, anlamı, hakikati de ilerletebilseydi insanlık."

Not: Fidan'ın canlı yayında kullandığı ifadeler ve vurguladığı noktalar korunmuştur.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de yayınlanan "En Sıradışı" isimli televizyon programına konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV’de yayınlanan “En Sıradışı” isimli televizyon programına konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV’de yayınlanan “En Sıradışı” isimli televizyon programına...

