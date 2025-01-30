Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı

Trabzon'da Öğretmenden Özgün Uzlaşma Yöntemi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, G.A isimli bir öğretmen, evinin önünden geçerken kendisine hakaret eden U.Ç (17) ve B.M (15) isimli öğrencileriyle kitap okumaları ve spor yapmaları şartıyla uzlaştı.

Dava Süreci ve Uzlaşma

Öğretmen G.A, şikayetçi olduktan sonra, öğrenciler hakkında “hakaret” suçundan dava açıldı. Ancak, suçun uzlaşma hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği için dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflar arasında görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucu, G.A, B.M’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 12 saat spor eğitimi alması ve ayrıca kitap okuma etkinliğine katılması, U.Ç’nin ise bir Türk edebiyatı kitabını 1 ay içinde okuyup özetini kendisine göndermesi şartıyla uzlaşmayı kabul etti.

Uzlaşmanın Sonuçları

Bu şartlar üzerine, her iki öğrenci de belirlenen aktivitelere katılmayı taahhüt etti ve böylelikle aralarında uzlaşma sağlandı. Savcılık, her iki öğrenci hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bu durum, eğitimcilere ve öğrenciler arasında benzer durumlarda alternatif uzlaşma yöntemlerinin önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.