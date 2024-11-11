Hakem Halil Umut Meler'e Saldıran 4 Sanığa Hapis Cezası

Mahkeme, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’e darp eden 4 sanık hakkında karar verdi. Sanıklar, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Duruşmaya, hakem Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmadı. Sanıklardan Osman Erkam Can ve taraf avukatları ise duruşma salonunda bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verdi. Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında hareket ettiklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu. Ancak Meler’in avukatı, sanıkların geçmiş ifadelerini kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Faruk Koca, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Koca’ya, "İşini icra eden kamu görevlisine yönelik kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Diğer sanık Çelikkaya, aynı suçlardan toplam 5 yıl 15 gün hapis cezası alırken, Şahin’e 4 yıl 2 ay 12 gün, Can’a ise 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Bu karar, spor dünyasında şiddet olaylarına karşı alınan sert tedbirlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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