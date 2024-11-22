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Hakem Halil Umut Meler'e Saldıran Sanıklar Ceza Aldı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Meler'e saldıran 4 sanığa ceza verildi; Faruk Koca'ya 4 yıl 7 ay hapis.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:26
Hakem Halil Umut Meler'e Saldıran Sanıklar Ceza Aldı

Hakem Halil Umut Meler'in Darbedilmesine İlişkin Gerekçeli Karar Açıklandı

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımları arasındaki karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının gerekçeli kararı açıklandı. Olayda yer alan 4 sanık, toplamda 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Gelişimi

11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, maçın ardından hakemler güvenlik eşliğinde sahayı terk etmeye çalışırken Faruk Koca'nın Meler'e yumruk attığı belirtildi. Diğer sanıklar Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya ise yerde olan Meler'e çok sayıda tekme atarak darp etti. Osman Erkam Can ise Meler'e tekme atmaya çalışmasına rağmen isabet ettiremedi.

Hapis Cezaları ve Gerekçeleri

Mahkeme, sanık Koca'yı “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama”, “tehdit” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık” suçlarından 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, çok sayıda suçlamadan dolayı ceza verilirken haksız tahrik indiriminin uygulanmadığına dikkat çekildi.

Sanık Çelikkaya, aynı suçlardan 5 yıl 15 gün, sanık Şahin ise 4 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasına mahkum edildi. İfadelerde, bu sanıkların eylemlerinin olayın büyümesine neden olduğu vurgulandı.

Sanık Can'a ise “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık” suçlarından 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Güvenlik Tedbirleri

Mahkeme, tüm sanıklar hakkında spor kulüplerinin, federasyonların ve sportif faaliyetlerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmalarına ve spor müsabakalarını seyirden yasaklama şeklinde güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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