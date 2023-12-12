Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda tutuklama kararı: Faruk Koca tutuklandı

Türk futboluna kara gece olarak geçen dün gece yaşanan olayın baş rolünde yer alan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile ilgili son dakika gelişmeleri hızla devam ediyor. Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Koca'nın sabah saatlerinde gözaltına alındığı haberinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Alınan yeni bilgilere göre Faruk Koca'nın da aralarında yer aldığı 3 saldıran tutuklandı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda tutuklama kararı: Faruk Koca tutuklandı
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Futbol camiasını ayağa kaldıran olay tutuklama kararı geldi. Tüm Türkiye'yi sarsan olayın ardından hızla harekete geçen yetkililer olayda adı karışan kişilere yönelik tutuklama kararı verdi.

Hakeme Saldırı Sonrası Hastaneye Kaldırılmıştı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, yanında bulunan iki kişi ile birlikte Hakem Halil Umut Meler'e saldırması üzerine hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Koca'nın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve adliyeye sabah saatlerinde sevk edildiği bilgisi geldi. Bu süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 6'ya yükseldi. Kamuoyu, olayın ardındaki detayları ve hukuki süreci merakla beklemeye devam ediyor.

Faruk Koca Tutuklandı

Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı. Koca'nın yanı sıra olaya karışan 2 kişi daha tutuklandı. Bu gelişme, yaşanan olayın hukuki sürecinin bir sonraki aşamasını oluşturuyor. Tutuklanan şahısların mahkeme süreci ve alınan cezalarla ilgili detaylar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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