Hakem Meler’e saldırı sonrası TFF’den şok karar: Tüm ligler süresiz ertelendi

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçı 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçı yöneten FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yönelik yumrukla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu yaralanan Meler, hastaneye kaldırıldı. Meler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF’den Olağanüstü Kurul Toplantısı Yapıldı

Yaşanan olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Olaya ilişkin TFF Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu olağanüstü bir kurul toplantısı gerçekleştirdi. TFF’nin Levent’teki binasında toplanan kurul toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. açıklamasında Büyükekşi, hakeme yapılan saldırıyı kınayarak, Türk futbolunda bu gibi durumların hak edilmediğini belirtti.

Tüm ligler ertelendi

Büyükekşi, saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmış olduğunu vurgulayarak, hakemleri hedef gösteren ve suça teşvik eden herkesin bu suçun ortağı olduğunu söyledi. Büyükekşi, TFF olarak acil toplantıda tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini açıkladı. Büyükekşi, “Bu saldırı, Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyor ve artık ‘Yeter’ diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün açıklama yapmak… Hakemlerimiz de bir insan. Onların da hataları olabilir ama bu kadar da yumruk ve tekme atmayı hiçbir hakeme yapamayız. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim. Türk futbolunu dünyaya rezil etmeyelim” dedi.

Saldırganlar hakkında işlem başlatıldı

Büyükekşi, saldırıyı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer kişiler hakkında devletle eşgüdümlü olarak cezai işlem başlatıldığını bildirdi. Büyükekşi, “Bu insanlık dışı suçun sorumlularının ve azmettiricilerinin hakkında devletimizle eşgüdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlamıştır. Buna sebep olan kulüp de en ağır şekilde cezalandırılacaktır” diye konuştu.