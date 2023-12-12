Hakem şiddetine yönelik bir açıklama da RTÜK'ten: Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirenler RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, medyada yer alan yanlış bilgilendirme ve şiddeti teşvik eden spor programlarına karşı gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Başkan Şahin, toplumun huzurunu bozan ve şiddet ortamına neden olan programlara karşı RTÜK'ün yaptırım uygulama konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Hakem şiddetine yönelik bir açıklama da RTÜK'ten: Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak
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MKE Ankaragücü ile ÇAYKUR Rizespor arasında oynana müsabakada Hakem Halil Umut Meler'e saldırılması konusuna dair bir açıklama da RTÜK başkanından geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından X platformunda yapılan açıklamada, hakeme yapılan saldırıyı kesin bir dille kınadığını belirterek açıklamasında, 

"Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkili birçok kurumdan tepki mesajları gelmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlıklardan da saldırıya maruz kalan hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dilekleri ard arda geliyor. Öte yandan olay dünya basınında da büyük etki yarattı.

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