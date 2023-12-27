Hakeme yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi:

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, 15 gün sonra serbest bırakıldı. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın avukatının yaptığı itirazı kabul etti. Hakem Meler'e saldırdığı için tutuklanan Ankaragücü eski Spor Kulubü Başkanı Faruk Koca, delillerin toplandığı, kaçma ihtimalinin olmadığı ve alabileceği cezanın alt ve üst sınırının göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Hakeme yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi:
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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, 15 gün sonra serbest bırakıldı. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın avukatının yaptığı itirazı kabul etti. Hakem Meler'e saldırdığı için tutuklanan Ankaragücü eski Spor Kulubü Başkanı Faruk Koca, delillerin toplandığı, kaçma ihtimalinin olmadığı ve alabileceği cezanın alt ve üst sınırının göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

PFDK CEZASI BELLİ OLDU

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. PFDK, Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti ve 3 yılı geçen cezalar için de sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Meler'in müşteki, Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in şüpheli olduğu belirtildi. İddianamede, Koca'nın, "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 3 yıl 4 ay ile 10 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis veya adli para cezası istendi.

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