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Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı Bu Hafta Sonu Gerçekleşiyor

Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavının 28 bin 187 adli ve 11 bin 395 idari adayla yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:54
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı Bu Hafta Sonu Gerçekleşiyor

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı Hafta Sonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sınavın, hakim ve savcıların daha donanımlı bir şekilde görevlerine başlaması amacıyla hayata geçirilen sistem çerçevesinde düzenlendiğini belirtti.

Sınav Ayrıntıları

Bakan Tunç, sınavın cumartesi ve pazar günü iki oturumda yapılacağını açıkladı. Bu süreçte 28 bin 187 adli yargı ve 11 bin 395 idari yargı adayı olmak üzere toplam 39 bin 582 hakim ve savcı yardımcısı adayının sınava gireceğini ifade etti.

Alım Süreci

Sınav sonrası, 850 adli yargı, 50 idari yargı ve 100 avukatlıktan geçiş ile toplamda 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağı belirtiliyor. Hakim ve savcı yardımcılığına seçilen adaylar, mesleklerine daha güçlü bir başlangıç yapabilmek için Türkiye Adalet Akademisi'nde 1 yıl, ardından da 2 yıl süreyle deneyimli hakimler ve savcılar gözetiminde eğitim alacaklar.

Adaylara Başarı Dilekleri

Bakan Tunç, hayallerindeki mesleğe ulaşmak için mücadele eden tüm adaylara başarı diledi ve "Allah zihin açıklığı versin"

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