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Hakim Ziyech'in Filistin'e Desteği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Galatasaraylı futbolcu Ziyech, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:11
Hakim Ziyech'in Filistin'e Desteği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Galatasaray'ın Yıldızından İsrail'e Tepki

Fas milli takım kaptanı ve Galatasaray oyuncusu Hakim Ziyech, İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlallere dair sosyal medyada önemli bir paylaşımda bulundu. Ziyech, İsrail askerlerinin bir Filistinlinin cenazesine yönelik saldırı anlarını videolaştırarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Üzerine Düşündüren Paylaşım

Ziyech, paylaşımında "Bir şeyi netleştirelim. İsrail ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!" ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolcunun duruşu pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Destek Mesajları Yağdı

Faslı hak savunucuları ve gazeteciler, Ziyech'in paylaşımını övdü. İdris et-Tizarni, "Ziyech, inançlarını değiştirmeyen bir karakter. Bu duruşunu, özgür insanların adına saygıyla karşılıyorum." dedi. Aktivist Abdulvahhab Musati ise, "Ziyech, doğruyu söyleyen bir adam. Tüm desteklerimiz onunla." şeklinde yorum yaptı.

İsrail'i Eleştirmeye Devam Ediyor

Ziyech, ikinci paylaşımında da İsrail’i destekleyen ülkelerin hükümetlerine ve dünya genelindeki yönetimlere sert eleştirilerde bulundu. Olayların arka planında, 19 Eylül'de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesi yatıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, İsrail askerlerinin cenazelerle yaptığı çirkin hareketler dikkat çekiyor.

Bu olay, Hakim Ziyech'in sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda sosyal adalet konularında cesur bir ses olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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