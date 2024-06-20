Hakimle yasak aşkta şok detaylar! Kocasının haberi vardı

Adana'da kiracı olarak yaşayan evli ve bir çocuk annesi hakim G.A., 2019 yılı Eylül ayında site yöneticisi Server Leventoğlu ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bir gün kadın hakim Leventoğlu'na şunları söyledi: "Benim bazı sorunlarım var. Sen güçlü bir erkeksin, bana yardımcı olmanı istiyorum. Daha önce Edirne'de görev yaptım ve hakkımda rüşvet ve sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Senin beni bu suçlamalardan kurtarmanı, dosyalarımı kapattırmanı ve beni bu kişilerden korumanı istiyorum."





Kadın hakimle yaklaşık beş yıl süren yasak bir ilişki yaşayan Leventoğlu, bu süre boyunca birlikte oldukları anların görüntülerini kaydederek birbirleriyle paylaştı.

Server Leventoğlu, kadın hakimin başka erkeklerle menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrendikten sonra ilişkilerini sonlandırmak istedi. Leventoğlu, hakimi telefonla arayarak beş yıl süren birlikteliklerini sona erdirmesini ve kendisiyle iletişim kurmamasını talep etti. Aksi takdirde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını belirtti. Ancak Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başladı.

VİDEOLARI SİLMEZSEN ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN!

Server Leventoğlu'nun Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine gittiği sırada kendisini karşılayan iki kişi, "Hakime hanımın videoları sende varmış, bunları silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" şeklinde tehditlerde bulundular. Bu olayın ardından Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayette bulundu.

Server Leventoğlu'nun şikayeti üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, hakim hakkında soruşturma başlatılması için izin verdi. Hakim, Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'akaryakıt kaçakçılığı' suçlamasıyla yargılanan sanığın beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddialarıyla suçlanıyor.

Server Leventoğlu adlı iş adamı, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları dile getirdi: "O, beni güçlü biri olarak gördü ve benimle yakınlaşmaya çalıştı. Birlikte yemek yemek için beni davet etti. Yemek sonrasında duygusal anlar yaşadı ve ağlamaya başladı. Bu olaydan sonra ilişkimiz başladı ve yaklaşık 4-5 sene sürdü. İlk başta onun evli olduğunu bilmiyordum, ancak daha sonra kocası olduğunu öğrendim. Benden sürekli yardım istedi."

KOCASININ İLİŞKİMİZE RIZASI VARDI

Server Leventoğlu, kendisine kurulan tuzaklarla ilgili şunları iddia etti: "Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Ayrıca oğlu için bir şirket kurduk. Ancak bugün dahi bir hakim beni tehdit ediyor ve beni intihara sürüklemeye çalışıyor. Bu kadının çeşitli insanlarla ilişkide bulunarak kendisini kullandırdığını öğrendiğimde ilişkiyi sonlandırmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" dedi.

BAKANLIK İHRAÇ ETTİ

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesi'nde görevli iken tehdit ve şantaj iddialarına karıştığı belirtilen hakim G.A.'nın mesleğinin nüfuzunu kötüye kullanarak gerçekleştirdiği bu eylemler sebebiyle açığa alındığını ve başka bir soruşturma dosyası nedeniyle de meslekten ihraç edildiğini duyurdu.

