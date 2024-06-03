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Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı: İçişleri Bakanlığı kayyum atadı

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrasında ise İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi’ne Hakkari Valisi Ali Çelik’in kayyum olarak atanmış olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:54
Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı: İçişleri Bakanlığı kayyum atadı

Dün gece saatlerinde Hakkari Belediyesi’ne polis ekipleri tarafından bir baskın gerçekleştirildi. Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alındığı bilgisi verildi. İsmin gözaltına alınması sonrasında Hakkari Valiliği, Hakkari’nin il ve ilçelerinde eylem ve etkinlik yasağı getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik’i Hakkari Belediyesi’ne kayyum olarak atamış olduklarını ve Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada görevinden alınan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın PKK/KCK yapılanmasında üst düzeyde görev aldığı, örgüt adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği ifade edildi.

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