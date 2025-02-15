Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 92 Yerleşim Yerinde Ulaşım Kesildi

Ulaşım Sorunları Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Devam Ediyor

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Hakkari il genelinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'deki Durum

Hakkari ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, dün kar nedeniyle yolu kapanan 284 yerleşim yerinden 282'sinin yolu açıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası ile Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrası yolunda ise çığ riski nedeniyle çalışmalar durma noktasına geldi. Ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme işlemlerine devam ediyor.

Muş’ta Kapanan Köy Yolları

Muş ilinde de kar etkili olmaya devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son iki gündür yoğun kar yağışının kentte etkili olduğunu belirterek, toplam 41 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları açmak için hızla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bitlis'te Kar Engeli

Bitlis'te de kar nedeniyle 49 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kısa süre içinde bu yolları açma çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme işlemlerini de aktif bir şekilde yürütüyor.