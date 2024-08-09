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Hakkari'de 123 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de 123 aranan şüpheli, jandarma operasyonlarıyla ele geçirildi. 39'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:46
Hakkari'de 123 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de Suçlulara Geçit Yok

Hakkari'de, çeşitli suçlardan aranan 123 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Detaylı Çalışmalar Sürüyor

Valilikten alınan bilgilere göre, jandarma ekiplerinin aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmaları devam etmektedir. 9 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda, toplamda 123 şüpheli yakalanmıştır.

Adli Sürecin Başlaması

Yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda 39 kişinin tutuklandığı bildirilmiştir. Hakkari'deki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve suçlulara karşı kararlı bir mücadele sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

Hakkari Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelirse, güncel bilgiler paylaşılacaktır.

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