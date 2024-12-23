Hakkari'de 13 Kilogram Sıvı Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de, kargo kolisindeki bir bidonda turşu suyu görünümünde 13 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Narkotik Köpeği İle Tespit Edildi

20 Aralık tarihinde, kentten gönderilen bir kargo kolisinde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, kargo içerisindeki turşu bidonunun içinde, turşu suyu görünümünde olan sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.