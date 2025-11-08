Hakkari'de 2 Katlı Toprak Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Hakkari'nin Geçitli köyünde Bedel Tekin'e ait 2 katlı toprak evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:22
Hakkari'de 2 katlı toprak evde yangın

Geçitli köyünde ev tamamen zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, Geçitli köyünde 13 nüfusun yaşadığı Bedel Tekin'e ait 2 katlı toprak evde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Durankaya Belediyesi ve Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve evi tamamen sardı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin inceleme başlatıldı.

