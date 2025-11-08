Hakkari'de 2025 TAMP Masa Başı Tatbikatı

Hakkari'de AFAD liderliğinde TAMP çerçevesinde 2025 masa başı tatbikatı yapıldı; kamu kurumları ve AYDES temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:52
AFAD koordinasyonunda çalışma grupları hazırlandı

Hakkari’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afetlerde görev alacak çalışma gruplarının katılımıyla 2025 yılı masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, il genelinde oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Erhan Kanat başkanlığında düzenlendi. Çalışma grupları ve koordinasyon birimlerinin sorumlulukları gözden geçirildi.

Müdür Kanat, "TAMP’ın amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir." dedi.

İlimizdeki ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşların, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata bütün kurumlar katılım sağladı.

