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Hakkari'de 272 Tutuklama: Aranan Suçlulara Darbe

Hakkari'de son bir yılda aranan 1445 kişiden 272'si tutuklandı. Jandarma, suçla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:43
Hakkari'de 272 Tutuklama: Aranan Suçlulara Darbe

Hakkari'de 272 Tutuklama

Hakkari'de son bir yıl içerisinde farklı suçlardan aranan 1445 kişiden 272'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlarla önemli bir suçlu yakalama süreci hayata geçirildi.

Operasyon Süreci

Jandarma ekipleri, 1 Ocak-30 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu süreçte, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber suçlar, hırsızlık ve narkotik gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan kişiler tespit edildi.

Adli Süreç

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 1445 kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan 272'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, böylece suçlarla etkin bir mücadele sürdürülmüş oldu.

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