Hakkari'de 35 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Durum Tespiti ve Ele Geçirme

Bu doğrultuda, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta gerçekleştirilen aramada, taban kısmına gizlenmiş 67 paket halinde toplam 35 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Sürücü Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Ş.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu tarz operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.