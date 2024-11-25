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Hakkari'de 35 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonla 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:38
Hakkari'de 35 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Durum Tespiti ve Ele Geçirme

Bu doğrultuda, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta gerçekleştirilen aramada, taban kısmına gizlenmiş 67 paket halinde toplam 35 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Sürücü Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Ş.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu tarz operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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