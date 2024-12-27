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Hakkari'de 4 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, bir sürücünün cebinden 4 kilogram külçe altın çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:47
Hakkari'de 4 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, sürücünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İhlal Tespiti ve Operasyon

İl Jandarma Komutanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, jandarma ekipleri, araçla kayıt dışı altın sevk edileceği bilgisi üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, dün Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları araçta, yaptıkları arama sonucunda sürücünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan dört adet bir kilogramlık külçe altın buldular.

Adli İşlem Başlatıldı

Sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldığı öğrenilirken, olay, gümrük kaçakçılığı ile mücadeledeki kararlılığı gözler önüne serdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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