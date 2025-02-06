Hakkari'de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Depremzede Hayatlar İçin Dua ve Anma Programı

Hakkari'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, düzenlenen özel bir programla dualarla anıldı. İl Müftülüğü ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mevlit ve İlahilerle Anma

Programda ayrıca mevlit okutuldu ve ilahi dinletisi yapıldı. İl Müftüsü Hüseyin Okuş, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Etkinliğe, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay gönüllüleri, katılımcılara ikramda bulundu.

Fotoğraf Sergisi Açıldı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem konulu bir fotoğraf sergisi de düzenledi. Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan sergide, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalara dair fotoğraflar yer aldı.

Vali Çelik’ten Önemli Mesajlar

Sergiyi gezen Vali Çelik, 6 Şubat'ta Hatay'a gittiğini ve orada görev yaptığını hatırlatarak, deprem bölgesinde edindiği deneyimleri paylaştı. Çelik, depreme karşı herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Düşünmek, akıl etmek de en az ibadet etmek kadar farzdır. Depreme dayanıklı yapılar inşa etmeliyiz," dedi.

İnsan Olmanın Gereği

Çelik, deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Sizler insan olmanın gereğini yerine getirdiniz. Allah sizden razı olsun," ifadelerini kullandı.

Sergiye, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve arama kurtarma ekipleri de katıldı.