Hakkari'de 769 Kilogram Uyuşturucu ve Milyonlarca Liralık Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları Uyuşturucu İle Mücadele Ediyor

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bu yıl gerçekleştirilen 852 kaçakçılık ve narkotik operasyonunda toplam 769 kilo 839 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında, kaçakçılıkla mücadelede yoğun bir çalışma yürütüldü.

Operasyonların Detayları

1 Ocak ile 30 Aralık tarihleri arasında 704 kaçakçılık ve 148 narkotik operasyonu düzenleyen ekipler, sadece uyuşturucuyla değil, aynı zamanda çeşitli kaçak malzemelerle de önemli miktarlarda operasyonlar gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 74 kilogram külçe altın, 153 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 769 cep telefonu, ve 555 kilogram sentetik uyuşturucu gibi birçok kaçak ürün bulunuyor.

Adli İşlemler ve Tutuklamalar

Toplamda hakkında adli işlem yapılan 1145 şüpheliden 76'sı tutuklandı. Bu veriler, Hakkari'deki güvenlik güçlerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını göstermektedir.