Hakkari'de 9 Yıldır Firari Olan Ç.B. Yakalandı

Hakkari'de hakkında 31 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan Ç.B., Yüksekova'da yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:44
Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu tutuklandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hakkında 9 ayrı suçtan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan Ç.B. isimli şahıs, Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

