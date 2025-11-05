Hakkari'de 9 yıldır firari olan Ç.B. yakalandı

Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu tutuklandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hakkında 9 ayrı suçtan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan Ç.B. isimli şahıs, Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

