Hakkari'de Ahmet Budak İçin Anma Töreni

Hakkari'de Ahmet Budak Anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından hayatı kaybeden Ahmet Budak, mezarı başında dualarla anıldı.

Terör Saldırısında Hayatını Kaybetti

Ahmet Budak, 14 Eylül 2016 tarihinde, evinin önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmişti. 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Aile, Kabrini Ziyaret Etti

Budak'ın ailesi, Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, burada dua etti. Terör örgütü PKK'ya karşı öfke ve lanetlerini ifade ettiler.

Kardeşini Unutmadı

Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, yaptığı açıklamada, "Kardeşim şehit edilişinin yıl dönümünde yanındayız. Acımız ilk günkü gibi taze. Terör örgütü PKK'yı bir kez daha lanetliyorum." diyerek duygularını paylaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.