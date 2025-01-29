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Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı. Kadınların siyasetteki yerini vurgulayan önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:29
Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Etkinlik, AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hülya Özdağ Özen'in katılımıyla Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapıldı.

Özen, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta yer alan tüm partililere teşekkür etti. Partinin, kadınların siyasal hayattaki yerini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Özen, “AK Parti, kurulduğunda kadınların siyasal hayattaki yerini artırma hedefiyle yola çıktı. Kadın kolları teşkilatı bu misyonun en önemli parçalarından biri.” ifadelerini kullandı.

Özen, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir” sözünü hatırlatarak, kadınların sesini daha fazla duyurmanın hem parti hem de ülke geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçelerde de kadın kolları kongrelerinin gerçekleştirildiğini ve bu sürecin olumlu bir ortamda ilerlediğini aktardı. Görevi devreden önceki kadın kolları teşkilatı mensuplarına emekleri için teşekkür eden Kaya, partinin son seçimlerdeki başarısını daha ileriye taşımak için kararlılıkla yola devam edeceklerini vurguladı.

Yeni İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Hayva, devraldığı bayrağı daha yükseklere çıkarmak için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.

Kongrede, Keşir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesajları da okundu. AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ile çok sayıda partili etkinliğe katılarak destek verdiler.

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

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