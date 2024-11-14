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Hakkari'de Arıcılar, Dik Yamaçlarda Kaya Balı Hasadı Yaptı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arıcılar, dik yamaçlardan ip yardımıyla kaya balı hasadı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:41
Hakkari'de Arıcılar, Dik Yamaçlarda Kaya Balı Hasadı Yaptı

Hakkari'de Zorlu Kaya Balı Hasadı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, arıcıların bir araya gelerek gerçekleştirdiği kaya balı hasadı, etkileyici görüntülere sahne oldu. Arıcılar, arıların yuva yaptığı dik yamaçlarda, ip yardımıyla sarkarak bal toplamak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yüksek Yamaçlar ve Zorlu Tırmanış

İlçeye bağlı Kavaklı köyüne giden arıcılar, saatler süren bir tırmanışın ardından kayaların dibinde bulunan kovanlardan kaçan arıların yuvalarını tespit etti. Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda yer alan bu yuvalara, ip ve merdiven yardımıyla ulaştılar.

Drone ile Görüntüleme

Kaya balının zorlu hasadı, dron ile havadan görüntülenerek kaydedildi. Bu eşsiz görüntüler, arıcıların doğayla bütünleşen çabasını ve tradiciónel yöntemlerle bal toplama kültürünü gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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