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Hakkari'de Aytepe Üs Bölgesi Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan yol yeniden açılmak için ekipler harekete geçti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:46
Hakkari'de Aytepe Üs Bölgesi Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Başladı

Hakkari'de Üs Bölgesi Yolu İçin Kar Temizleme Çalışmaları

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışmalar hızlandırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek rakımlı alanlarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksattı.

İl Özel İdaresi Ekibi Devrede

Yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Ekipler, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Aytepe Üs Bölgesi yolunun yeniden işlevsel hale getirilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Karla Mücadelede Hız Kesilmiyor

Hakkari'deki yüksek rakımlı bölgeler, ağır kış şartlarından etkilenerek ulaşım zorluğu yaşatıyor. Ekipler, kar temizleme çalışmalarını sürdürerek, askerî üslerin yolunun açık tutulmasını amaçlıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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