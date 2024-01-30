Hakkari'de çığ düşen yolu açmaya çalışan personel karların altında kaldı

Hakkari'de çığ felaketi yaşandı. Yüksekova-Dağlıca kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışırken bir personel kar yığınından düşerek yaralandı. Yaralı personel Van'a sevk edildi.

Hakkari'de çığ düşen yolu açmaya çalışan personel karların altında kaldı
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Yüksekova-Dağlıca kara yolu çığ nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken 10 metrelik kar yığınından düşen bir personel yaralandı.

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Yeşiltaş köyü yakınlarında çığ düşen Yüksekova-Dağlıca kara yolunun açılması için Karayolları ekipleri çalışıyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ekip şefi Harun Kandaş, kar yığınının durumunu görmek için üzerine çıktığı sırada çalışmalar devam ediyordu.

çığ

Kandaş, 10 metre yükseklikten düştüğü için yaralandı ve Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. Kandaş'ın vücudunda kırıklar olduğu için Van'a nakledileceği söylendi.

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