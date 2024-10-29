Hakkari'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Coşkusu Hakkari'de Yaşandı

Hakkari'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla görkemli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteje, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşınırken, etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler ve Resepsiyon

Bayram etkinlikleri kapsamında, öğretmenevinde düzenlenen bir resepsiyon da gerçekleştirildi. Resepsiyon esnasında, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Çelik'ten Anlamlı Mesaj

Vali Çelik, Cumhuriyet'in milletin bir arada güçlü durmasını sağlayan bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Bayramı en kapsamlı bayramımız. Ülkemizdeki toplumu bir araya getiren, geleceği inşa etme kararlılığının simgesi Cumhuriyet'tir. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Kortej Yürüyüşü ve Katılımcılar

Resepsiyonun ardından, Vali Çelik'in de aralarında bulunduğu birçok protokol üyesi, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, ve diğer üst düzey yöneticiler, kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, bando takımının öncülüğünde, Çevre Yolu'ndan Valilik önüne kadar devam etti.

Coşkulu Son

Kortej yürüyüşü, havai fişek gösterisiyle sona erdi. Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı, Cumhuriyet coşkusunu paylaştılar.

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla, 101 metre uzunluğunda bayrağın taşındığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla, 101 metre uzunluğunda bayrağın taşındığı kortej yürüyüşü yapıldı.