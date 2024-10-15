Hakkari'de Dağcıların Zorlu Zirve Tırmanışı

Hakkari'de Dağcılar Zirve Yükselişi Başardı

Hakkari, Türkiye'nin doğusunda yer alan ve dağcılık meraklılarına büyük zorluklar sunan bir bölge olarak biliniyor. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü öncülüğünde, 10 cesur dağcı, 3 bin 932 metre rakımlı Köşe Direği Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Zorlu Tırmanışın Detayları

Dağcılar, Hakkari kent merkezi ve Yüksekova'dan yola çıkarak yaklaşık 6 saat süren zorlu bir tırmanışla zirveye ulaştı. Cennet Cehennem Vadisi boyunca ilerleyen ekip, parkurun zorluğu nedeniyle sık sık teknik tırmanış yapmak zorunda kaldı.

Zirvede Sıcak anlar ve Hızlı İniş

Zirveye ulaştıklarında anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çeken dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle çok uzun süre kalamadı. Kulüp başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Köşe Direği Dağı'nın parkurlarından en zor olanlarıyla karşılaştık. Buradaki tırmanış, Türkiye'nin tanınmış dağcılarından Tunç Fındık gibi deneyimli isimlerin bile zorlandığı bir zirve. Biz de ekip olarak bu zorluğun üstesinden geldik" diyerek deneyimlerini paylaştı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 932 rakımlı Köşe Direği Dağı'na tırmandı.