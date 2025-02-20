Hakkari'de Donan Ağaçlarda Buz Sarkıtları Oluştu

Hakkari'de çatlayan borudan fışkıran su nedeniyle ağaçlarda etkileyici buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:28
Hakkari'de Donan Ağaçlarda Buz Sarkıtları Oluştu

Hakkari'de Buz Cenneti: Çatlayan Borudan Fışkıran Su Ağaçları Dondurdu

Hakkari'de yaşanan boru çatlağı nedeniyle fışkıran su, ağaçların dallarında muhteşem uzun buz sarkıtları oluşturdu. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı, kentin doğal güzelliklerini farklı bir görünüme kavuşturdu.

Özellikle Ağaçdibi köyü yakınındaki akarsuyun etrafındaki ağaçlar, çatlayan borudan akarak donan su ile kaplandı. Bu durum, ağaç dallarında etkileyici sarkıtların oluşmasına sebep oldu.

Bölgede etkili olan soğuk hava, bazı şelaleler ve sulak alanların yüzeyinin de tamamen buz tutmasına yol açtı. Görenleri hayran bırakan bu doğal olay, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekti. Uzun buz sarkıtları ve buzul kütlesinin karelerini ölümsüzleştiren ziyaretçiler, Hakkari'nin kış manzarasını benzersiz bir şekilde yansıttı.

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