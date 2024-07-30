Hakkari'de Düğün Esnasında Terör Propagandası: 4 Kişi Tutuklandı

Hakkari Düğününde Terör Propagandası

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişilik bir müzik grubu, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Geçtiğimiz günlerde, düğünde terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı tespit edilince, bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, müzik grubundaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, hakim kararıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Olay, Hakkari'de toplumsal huzuru tehdit eden bir durum olarak değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha ciddi sorunların önüne geçildiği belirtiliyor.