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Hakkari'de Endüstriyel Dağcılar Kayaları Kontrollü Şekilde Düşürüyor

Hakkari'de endüstriyel dağcılar, düşme tehlikesi oluşturan kayaları düşürmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:05
Hakkari'de Endüstriyel Dağcılar Kayaları Kontrollü Şekilde Düşürüyor

Hakkari'deki Tehlikeli Kayalar Endüstriyel Dağcılar Tarafından Düşürülüyor

Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Hakkari'de, kara yoluna düşme tehlikesi oluşturan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, kentte ulaşım ağının genişlemesi ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, yamaçlarda askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların riskini ortadan kaldırmak üzere 7 kişilik endüstriyel dağcı ekibi Hakkari'ye gönderildi. Ekip, 5 gün önce bölgeye gelerek Depin mevkisi'nde tırmandıkları yamaçlarda kayaları tespit edip, bunları levye ve kriko yardımıyla düşürmeye başladı.

Yolda güvenlik önlemleri alan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, düşen kaya parçalarını temizleyerek araçların güvenle geçiş yapabilmelerini sağladı.

Arazide Zorlu Koşullar

Ekip sorumlusu Muhammet İskender yaptığı açıklamada, Karayolları 114. Şube Şefliğinin talebi üzerine Hakkari'ye geldiklerini belirtti. İskender, "Bölgeyi ekip arkadaşlarımla birlikte tarayıp, düşme ihtimali olan kayaları kontrollü bir şekilde indirerek bölgeyi emniyetli hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İskender, arazi şartlarının zorluklarından bahsederek, "Yamaçlar dik, kayaç yapıları bozuk ve çatlak olduğu için zorlanıyoruz. Hedefimiz bu bölgeyi tamamladıktan sonra Çukurca yolundaki 3-4 lokasyon ve ardından Yüksekova Yeniköprü mevkisine geçmek" ifadesini kullandı.

Çalışmaların Zorluğu ve Önemi

Umut Bolat da çalışmaların yoğun ve zorlu geçtiğini, hava şartlarının ve arazi yapısının kendilerini zorladığını belirtti. Bolat, "Bugün düşme tehlikesi bulunan kayaları düşürdük. Eğitimini alıp zorluklarını öğrendiğimiz bu işi, yolları güvenli hale getirmek için yapıyoruz" dedi.

5 gündür bu alanda çalıştıklarını ifade eden Bolat, "3 gün içinde bu bölgedeki çalışmaları bitirip diğer bölgelere geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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