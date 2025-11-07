Hakkari'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Büyük İlgi Topladı

Hakkari'de İl Müftülüğü ve TDV Kadın Kolları işbirliğiyle düzenlenen hayır çarşısı, yöresel ürünler ve el emeği ürünlerle yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:00
Merkez Ulu Camii avlusunda düzenlendi

Hakkari İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları işbirliğiyle, Gazze yararına düzenlenen Hayır Çarşısı etkinliği yoğun ilgi gördü.

Merkez Ulu Camii avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte yöresel yemekler, börek çeşitleri, el emeği göz nuru örgüler ile tarımsal ve hayvansal yerli ürünler satışa sunuldu. Katılımcılar ve ziyaretçiler etkinlikte sergilenen ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, şöyle dedi:

"Siyonist İsrail’in uyguladığı vahşete sessiz kalmayarak Gazzeli kardeşlerimiz yararına hayır çarşısı etkinliği düzenleyen din görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu hayır çarşımız, Müslüman kardeşliğinin güzel örneklerinden biridir"

Okuş, sözlerinin devamında şu çağrıda bulundu:

"Müslüman olarak Gazze’de yaşanan dramı iliklerimize kadar hissetmiyorsak kendimizi sorgulamalıyız"

"Hiçbir şey yapamıyorsak, İsrail menşeli mallara boykotu genişletebiliriz. Gazzeli mazlum kardeşlerimizin kurtuluşları için dua ve niyazda bulunabiliriz. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik destek sağlayabiliriz. İşte bu gaye ile bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, gerçek Müslüman halkların ortak duygularını temsil etmektedir. Bu vesileyle hayır çarşısına bir çeşit katkı sunan herkese teşekkür ederiz"

