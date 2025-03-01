Hakkari'de Geleneksel Tahta Kayak Eğlencesi

Hakkari'nin Kayalar köyünde, tahta kayaklarla yapılan etkinlikler eğlenceli anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:42
Hakkari'de Geleneksel Tahta Kayak Eğlencesi

Hakkari'de Geleneksel Tahta Kayak Eğlencesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünde, köylüler tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren köy sakinleri, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağaçlarından ürettikleri kayaklarla karlı tepelerden kayıyor.

Köylüler Yüksek Tepelere Tırmanıyor

23 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde, fırsat buldukça bir araya gelen köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Zaman zaman düşerek tehlike atlatan köylüler, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri sırasında renkli görüntüler oluşturuyor.

Şemdinli Kaymakamı Etkinliğe Katıldı

Bu yıl düzenlenen kayak etkinliğine katılan Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, köylülerin kış eğlencesine ortak olarak halay çekti. Akpınar, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Güzel bir etkinlik için bir araya geldik ve eğlenceli anlar yaşadık" dedi.

Geleneksel Kayak Kültürü

Kaymakam Akpınar, köyde tahta kayak takımlarıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Yıllar önce Yusuf amcamız, askerlik yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak sporunu gözlemliyor ve öğreniyor. Daha sonra Kayalar köyüne dönerek kendi imkanlarıyla tahtadan kayak yapıyor. O günden bu yana bu gelenek devam ediyor. Şemdinli'nin tanıtımı açısından bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Aynı zamanda bu kayak etkinliği, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlayan önemli bir aktivite. Şemdinli'deki vatandaşlarımızın ne kadar yaratıcı ve üretken olduklarını bir kez daha görüyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayan köy sakinleri, eğlenceli anlar yaşıyor. Fırsat buldukça bir araya gelip yüksek tepelere tırmanan köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayan köy sakinleri, eğlenceli anlar yaşıyor. Fırsat buldukça bir araya gelip yüksek tepelere tırmanan köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları
3
Mardin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Malatya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
5
Kocaeli'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Çift Hastaneye Kaldırıldı
6
Türkiye’nin Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 16 Milyar Doları Aştı
7
Türkiye ve Hindistan'ın Küresel Etkileri Artıyor

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi