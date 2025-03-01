Hakkari'de Geleneksel Tahta Kayak Eğlencesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünde, köylüler tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren köy sakinleri, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağaçlarından ürettikleri kayaklarla karlı tepelerden kayıyor.

Köylüler Yüksek Tepelere Tırmanıyor

23 kilometre uzaklıktaki Kayalar köyünde, fırsat buldukça bir araya gelen köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Zaman zaman düşerek tehlike atlatan köylüler, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri sırasında renkli görüntüler oluşturuyor.

Şemdinli Kaymakamı Etkinliğe Katıldı

Bu yıl düzenlenen kayak etkinliğine katılan Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, köylülerin kış eğlencesine ortak olarak halay çekti. Akpınar, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Güzel bir etkinlik için bir araya geldik ve eğlenceli anlar yaşadık" dedi.

Geleneksel Kayak Kültürü

Kaymakam Akpınar, köyde tahta kayak takımlarıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Yıllar önce Yusuf amcamız, askerlik yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak sporunu gözlemliyor ve öğreniyor. Daha sonra Kayalar köyüne dönerek kendi imkanlarıyla tahtadan kayak yapıyor. O günden bu yana bu gelenek devam ediyor. Şemdinli'nin tanıtımı açısından bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Aynı zamanda bu kayak etkinliği, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlayan önemli bir aktivite. Şemdinli'deki vatandaşlarımızın ne kadar yaratıcı ve üretken olduklarını bir kez daha görüyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayan köy sakinleri, eğlenceli anlar yaşıyor. Fırsat buldukça bir araya gelip yüksek tepelere tırmanan köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayan köy sakinleri, eğlenceli anlar yaşıyor. Fırsat buldukça bir araya gelip yüksek tepelere tırmanan köylüler, "liyan" adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor. Köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor.